TRE-CE conclui primeira semana de mutirão com 30 mil atendimentos

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informa que, na primeira semana de atendimento no Mutirão da Biometria, no Centro de Eventos do Ceará, 30.813 eleitores já fizeram o procedimento. Apenas neste final de semana, 10.841 eleitores foram atendidos, sendo 7.363, no sábado (16) e 3.478, no domingo (17).

O atendimento foi limitado no domingo, com a distribuição de pouco mais de três mil senhas, visto que neste dia da semana o TRE não conta com mão de obra terceirizada.

Servidores do tribunal, da capital e do interior, reforçaram os guichês, a organização das filas, a triagem e a entrega dos títulos. O funcionamento foi das 8h às 15h, com atendimento integral das prioridades, que ficam sentadas aguardando atendimento. Os eleitores dispõem de duas mil cadeiras na parte interna, água, café e bolachas, em ambiente climatizado.

O mutirão será retomado nesta segunda e seguirá até o dia 29/11, das 8h às 17h, nos dias úteis e, das 8h ao meio-dia, nos finais de semana.

Fortaleza tem 1.801.561 eleitores, 1.290.263 já fizeram a biometria, enquanto 511.298 ainda não compareceram à revisão.

Prazos

Os eleitores que não lembram se já fizeram o procedimento, já que o cadastramento começou na capital no ano de 2014, podem verificar se na parte superior direita do título existe a expressão IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. Se tiver, não precisa comparecer.

O TRE também reforça que quem precisar fazer o título pela primeira vez ou transferir o documento deve aguardar o final do prazo da biometria, para pegar menos fila, já que a data-limite para essas operações também é 6 de maio de 2020.

Serviços

Além da biometria, outros serviços são prestados por instituições públicas, por meio de parceria firmada pela Ouvidoria do TRE-CE. São eles:

– Unidade Móvel da Mulher: Rodada de Conversa sobre Feminicídio, Violência Urbana e Lei Maria da Penha, Educação em Direitos Humanos e Atendimento psicossocial e orientação jurídica ao cidadão. – SEDET – SINE/IDT: Verificação de Vagas de Emprego e Cadastro do Trabalhador.

– Secretaria Municipal da Saúde: Aferição Pressão Arterial; Orientação Sexual; Distribuição de Preservativos.

– Proteção Social (Básica): Circo Escola Palmeiras; Oficina Dança Circulares e Roda de Conversa: “Quedas na 3° Idade”.

– Proteção Básica (Inclusão Social): Corte Cabelo; Massoterapia e Maquiagem.

– Superintendência do trabalho – SRTE: Cadastro do Seguro digital e Cadastro da CTPS Digital.

– Caminhão do Cidadão: Atendimento 1° e 2° Via RG; Emissão 1° CPF; Atualização cadastral junto Receita Federal; Impressão do Certificado de Antecedentes Criminais; Emissão de taxas do DETRAN; Atualização cadastral do motorista junto ao Detran e Impressão da Declaração do NIS.

– Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SDHDS: Cadastro Único – NIS.

– AMC: Cartão do Idoso e Cartão da pessoa com deficiência.