TRE efetua recadastramento biométrico na Praça do Ferreira a partir desta segunda-feira

Aqueles que desejam votar nas eleições de 2020 precisam correr e realizar seu recadastramento biométrico até o dia 29 de novembro próximo. Na busca por auxiliar os cearenses que ainda estão com pendências eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) abre hoje a 8° Semana da Justiça Eleitoral com evento programado para começar as 16 horas, na Praça do Ferreira.

Além de ficar sem poder votar nas próximas eleições, quem tiver o documento cancelado pode ser impedido de participar de concursos públicos, fazer empréstimos bancários e, até mesmo, ser beneficiário de programas sociais, como o Bolsa Família. Segundo números atualizados do TRE, ainda faltam 698 mil eleitores fazerem o recadastramento em Fortaleza, de um número total de pouco mais de 1,7 milhão, acima de 40%, portanto. Uma situação que o TRE admite preocupante.

A Semana da Justiça Eleitoral permanecerá com posto móvel na Praça do Ferreira durante toda a semana, mas uma série de outras atividades devem acontecer no local. A partir de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, todo dia haverá apresentações artísticas dos alunos da rede pública, como parte do programa Eleitor do Futuro.

A Unidade Móvel do TRE estará na praça com serviços de alistamento, segunda via, transferência e revisão, notadamente, considerada a revisão obrigatória por que se encontra passando o município de Fortaleza-CE. O eleitor que tiver pendência no título de eleitor e quiser resolvê-la, também poderá aproveitar a presença da Unidade no local do evento.

Serviço

8ª Semana da Justiça Eleitoral

Quando: de 16 a 20 de setembro

Horário: das 9 às 17 horas

Onde: Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza