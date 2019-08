TRE inicia cadastramento biométrico obrigatório em Jaguaretama e Jaguaribara

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) deu início, nesta sexta-feira (2), aos procedimentos de biometria obrigatória nos municípios da 72ª Zona Eleitoral (Jaguaretama e Jaguaribara). O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, presidiu audiência pública na Câmara Municipal de Jaguaretama, para marcar o lançamento da campanha. O prazo para os eleitores realizarem a revisão biométrica obrigatória vai até o dia 31 de outubro.

Na oportunidade, a coordenadora de administração do cadastro eleitoral, Lorena Belo, fez apresentações técnicas com dados e informações importantes sobre o processo de revisão biométrica no Ceará e nos municípios.

Números

Dos 15.371 eleitores de Jaguaretama, 11.213 (72,95%) já foram recadastrados; em Jaguaribara, dos 7.882, apenas 2.893 (36,7%) estão biometrizados. No Ceará, dos 6.379.099 eleitores, 5.320.808 já fizeram a biometria, o que representa 83,4%.

Atendimento

Antes de procurar o atendimento, o eleitor pode agendar pelo telefone 148 ou através do site do TRE-CE (www.tre-ce.jus.br).

Na data e hora marcados, é necessário levar documento de identificação oficial e comprovante de residência recente, além do título de eleitor, se tiver. O procedimento é simples e rápido.

Biometria

A biometria é o procedimento de coleta das impressões digitais com atualização dos dados cadastrais. Além de reforçar a segurança da identificação do eleitor na hora do voto, uma vez que as digitais de cada um são únicas, é uma oportunidade para a Justiça Eleitoral realizar a depuração do cadastro, excluindo os eleitores que não comprovaram vínculo com o respectivo município.