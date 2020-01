Trecho da Avenida Desembargador Moreira começa a operar em sentido único nesta segunda-feira (13)

Para trafegar no sentido Praia/Sertão, os veículos devem acessar as ruas Osvaldo Cruz e Barbosa de Freitas a partir de segunda-feira.

As obras na Desembargador Moreira iniciam já nesta quinta-feira (9), na extensão entre as avenidas Pontes Vieira e Abolição. Serão feitas a requalificação e a sinalização das vias paralelas, por onde o tráfego de carros ocorre no sentido Praia/Sertão. A obra teve investimento de R$ 11,2 milhões e deve durar 12 meses.

Nos dois primeiros trechos, as intervenções serão de requalificação do asfalto, calçamento e implantação de rampas de acessibilidade. No terceiro trecho, será implantado o calçadão, pavimento intertravado e infraestrutura cicloviária. As obras nesta área devem durar de 8 a 10 meses.