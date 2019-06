Trecho da CE-010 será interditado para obras do Anel Viário

O trecho da rodovia CE-010, para construção do viaduto do Anel Viário sobre a CE-040 que integra a duplicação do 4° Anel Viário, será interditado a partir da próxima segunda-feira (24). A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (SOP) informa que será realizado serviço de drenagem no entroncamento da CE-010 com a CE-040, no Eusébio.

O trabalho faz parte das obras de construção do viaduto do Anel Viário sobre a CE-040, que integra a duplicação do 4° Anel Viário.

Para executar os serviços, o trecho da rodovia CE-010, no sentido Av. Maestro Lisboa/CE-040, será interditado por 15 dias. Os motoristas que trafegam pelo local deverão acessar a CE-040 dobrando à direita na rua Isabel Tavares e, em seguida, à esquerda na avenida Moraes de Almeida.

A duplicação do Anel Viário, obra que está sendo executada pela Superintendência de Obras Públicas, visa tentar melhorar o tráfego da Região Metropolitana de Fortaleza, em Maracanaú, Maranguape e Caucaia.