Trecho da Rua Coronel Jucá é bloqueado para viabilizar obras do Polo Gastronômico da Varjota

A partir desta segunda-feira (6), a Rua Coronel Jucá será bloqueada no trecho compreendido entre as ruas Canuto de Aguiar e Pereira Valente, para dar continuidade às obras do Polo Gastronômico da Varjota com a construção de um novo sistema de drenagem para a região.

A orientação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para quem trafega na Rua Canuto de Aguiar é entrar à direita na Rua Prof. Dias da Rocha, em seguida à esquerda na Rua Pereira Valente e à direita retornando à Rua Cel. Jucá. Agentes do órgão darão suporte operacional à intervenção. A previsão de término do bloqueio é dia 24 deste mês.

Sobre a obra

A obra do Polo Gastronômico da Varjota, em andamento desde abril de 2019, prevê a urbanização de 1,5 km das ruas Ana Bilhar e Frederico Borges, com a urbanização completa das vias com piso intertravado e mobiliários urbanos em todo o quadrilátero da Varjota.

A região contará também com intervenções urbanísticas, a instalação de parklets de convivência com bancos e jardineiras, sistema de drenagem, alargamento das calçadas, arborização, nova iluminação e o reordenamento do tráfego local. O novo Polo Gastronômico da Varjota possui entrega prevista para o primeiro semestre de 2020.

(*)com informação da A.I