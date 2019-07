Trecho da Via Expressa será interditado para obras do VLT a partir desta quinta-feira

Os motoristas que trafegam pela Via Expressa, no sentido sertão-praia, deverão ficar atentos a um desvio de tráfego que será implantado nas proximidades da Estação Mucuripe do VLT, a partir desta quinta-feira (25). A intervenção é necessária para realizar serviços de drenagem do Riacho Maceió, que fazem parte das obras do VLT Parangaba-Mucuripe.

Para executar o serviço, as duas faixas da via no sentido sertão-praia serão interditadas. Os veículos deverão circular por uma faixa do sentido oposto que será utilizada como desvio. A previsão é que o serviço no trecho seja concluído em 30 dias.

O VLT está operando de forma assistida, com transporte de passageiros e sem cobrança de tarifa, da Estação Parangaba à Estação Papicu, de ‪6h‬ às 13 horas e ‪de 16h40‬ ‪às 20h‬, de segunda a sábado. No total, o modal percorre cerca de 10,8 km nesse trecho, passando por oito estações, das dez previstas no projeto. São elas: Parangaba, Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Sales e Papicu. O restante do trecho, incluindo as duas últimas estações (Mucuripe e Iate), segue em fase final de conclusão.