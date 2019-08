Trecho entre a CE-040 e o Anel Viário terá desvio temporário neste sábado

A partir deste sábado (31), o entroncamento do Anel Viário com a CE-040, na altura da Avenida Washington Soares, terá um direcionamento de fluxo temporariamente implantado. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) afirma que a mudança ocorre para garantir a implantação do viaduto no local, que deve ter as passagens por cima e por baixo completamente liberadas até o mês de novembro.