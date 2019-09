Trecho Iborepi – Lavras da Mangabeira deve ser concluído até dezembro

Até o mês de dezembro, quem trafega pela Região Sul do Ceará poderá contar com mais uma rodovia pavimentada. Trata-se da CE-153, no trecho que liga o distrito de Iborepi à sede do município da Lavras da Mangabeira. A obra, atualmente com 94% de execução, é mais uma contemplada pelo Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas. Atualmente, está sendo terminada a implantação da ponte e aplicada a sinalização, etapas finais para a entrega da via em total condição de trafegabilidade.

Ao todo, 10 quilômetros receberam serviços de terraplenagem, pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, bueiros e pontes, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. O Governo do Estado, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP), investiu na obra R$ 11 milhões, com recursos do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Quando concluída, a rodovia beneficiará diretamente os habitantes da região. Além de tornar o deslocamento mais seguro, a melhoria viária irá favorecer os negócios na indústria e no comércio, facilitando o escoamento da produção agrícola e impulsionando a economia.

*com informações do Governo do Estado do Ceará