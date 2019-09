Trecho na Linha Oeste receberá ações de limpeza e educação ambiental

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, em parceria com as prefeituras de Fortaleza e Caucaia, realiza, nos dias 1º e 2 de outubro, mais uma ação de limpeza e requalificação urbana em trecho de via férrea. As ações beneficiarão área da Linha Oeste que fica localizada entre os bairros Conjunto Ceará (Fortaleza) e Parque Albano (Caucaia).

O lançamento da ação será no dia 2 de outubro, às 9h30, na Avenida J, na altura do número 603, no fim da linha do ônibus 327-Conjunto Ceará/4ª Etapa, no bairro Conjunto Ceará. Na ocasião, coordenadores da ação farão uma mobilização junto aos moradores do bairro para informar sobre a ação e pedir a colaboração de todos com a manutenção da limpeza do trecho.

O terreno que receberá as melhorias nos dias 1º e 2 de outubro fica localizado na Avenida J, altura do número 381, entre as estações Conjunto Ceará e Parque Albano. A área, onde é feita frequentemente a remoção de lixo, será requalificada, com a colocação de bloqueios para impedir a passagem de veículos, utilização de pneus para paisagismo e grafitagem em trechos do muro da Linha Oeste.

Além disso, será realizada ação de educação ambiental junto aos moradores da região. Durante os dois dias, agentes de saúde das duas prefeituras farão uma campanha porta-a-porta com os moradores dos bairros, explicando sobre a importância de manter os terrenos da via férrea e demais áreas públicas livres do acúmulo de lixo. Haverá distribuição de panfletos informativos sobre o tema.

A remoção de lixo e controle da vegetação nos terrenos das vias de trem faz parte dos serviços de manutenção do Sistema Metroviário, e conta com apoio e articulação da Assessoria de Engenharia Ambiental da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos. De janeiro a agosto deste ano, somente nas faixas de domínio das linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe, foram retiradas 2,4 mil toneladas de materiais, assegurando, dessa forma, a segurança operacional e contribuindo para a promoção do bem-estar e saúde nas comunidades lindeiras.

(*)com informação com Governo do Estado do Ceará