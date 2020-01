Foram registrados três acidentes em diferentes pontos da BR-222 na manhã deste sábado. O mais grave deles, uma colisão frontal entre dois caminhões e uma moto, aconteceu no km 22, na altura do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os outros acidentes ocorreram no km 25 e no km 30 e também não registraram vítimas. Conforme a PRF, houve lentidão no trânsito da rodovia momentos após as ocorrências mas a situação já foi controlada.