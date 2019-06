Três armas são apreendidas pela Polícia Militar em terreno pertencente à universidade

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, nesse domingo (9), três armas de fogo, sendo um rifle de calibre 22, uma carabina calibre 38 e um fuzil 762. O armamento estava em uma parte do terreno do Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Pici, Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6).

Durante rondas realizadas nas dependências do Campus, vigilantes da universidade avistaram as três armas. De pronto, os profissionais entraram em contato com a Polícia Militar, que encaminhou uma equipe ao local. O armamento, que estava em um matagal, foi apreendido e em seguida encaminhado ao 10º Distrito Policial (DP).

Foi instaurado inquérito policial por portaria, referente ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Devido a apreensão ter acontecido no interior das dependências pertencentes a um órgão federal, o caso foi levado para a Polícia Federal (PF).