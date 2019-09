Três trechos de CEs na Região Metropolitana de Fortaleza terão recuperação concluída até o início de outubro

As obras do Pacote de Recuperação das Rodovias Estaduais seguem avançando. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pelo menos três trechos devem ter a pavimentação concluída até o início de outubro. Isso representa devolver plenas condições de tráfego para acesso a localidades de sete municípios: Horizonte, Aquiraz, Cascavel, Pacajus, Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Paracuru.

A CE-350 entre Coluna (Horizonte) e Cascavel deve ficar totalmente pronta até o próximo dia 27. O intervalo de 25,5 km, marcado pelo tráfego de caminhões de indústria avícola e de água mineral, teve a recuperação orçada em R$ 3 milhões. Recebe reciclagem de base com adição de brita, pavimentação e revestimento asfáltico em TSD (tratamento superficial duplo), além de sinalização.

Na mesma região, a distância de 24,8 km na CE-253 entre Cascavel e Pacajus ficará totalmente recuperada em cerca de 20 dias. O trecho, que passa pelo distrito de Guanacés, é rota de conexão entre a BR-116 e a CE-040. A obra demanda investimento de R$ 2,1 milhões.

Rota-chave para o Litoral Oeste, a CE-085, na ligação entre Caucaia e a localidade de Quatro Bocas (Paracuru), deve contar com pista recuperada até o início de outubro, com a sinalização aplicada logo em seguida. Esse trabalho conta com R$ 27,4 milhões. Outras cinco seções desta rodovia, fora da área da RMF, também são contempladas pelo Pacote.

Dos nove segmentos previstos para receber os serviços no Lote 1, três já tiveram as intervenções concluídas. Em todo o Estado, até o fim do ano 59 trechos serão recuperados, num investimento de R$ 220 milhões para 1.732km. Atualmente, há 14 intervalos com serviços em andamento, cinco aguardando sinalização e cinco prontos.