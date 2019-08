Tribunal de Contas aponta falhas em arrecadação de municípios cearenses

Dos 184 municípios cearenses, 102 cidades erram a previsão de receitas, dificultando o planejamento dos gastos, de acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Em relatório divulgado nesta terça-feira (6), há gestões municipais que arrecadaram 70% abaixo do planejamento, enquanto outras reuniram receitas 2.000% maiores que o esperado.