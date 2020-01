Tribunal de Contas do Estado do Ceará empossa novos dirigentes

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará empossou seus novos dirigentes para o biênio 2020-2021, durante sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (6). A posse aconteceu no Gabinete da Presidência e foi comandada pelo conselheiro decano, Alexandre Figueiredo.

Os termos de posse foram lavrados pelo secretário-geral, José Teni Cordeiro. Após ser empossado como Presidente, o conselheiro Valdomiro Távora deu posse ao novo vice-presidente, Edilberto Pontes, à corregedora Patrícia Saboya e ao ouvidor Ernesto Saboia.

Reitero meus agradecimentos aos conselheiros, aos conselheiros substitutos e ao Ministério Público Especial que atua junto a este Tribunal, na pessoa do procurador-geral Júlio Saraiva. Já presidi esta Corte em outras três oportunidades. Aceitei esse desafio porque acredito na ajuda dos meus pares. Tenho certeza que daremos continuidade ao excelente trabalho do conselheiro Edilberto, com a ajuda fundamental dos servidores desta casa, que é nossa segunda casa. Continuo aberto ao diálogo e trabalhando para darmos resultado à sociedade, destacou o presidente Valdomiro Távora.

O ato formal de posse também foi prestigiado pelos procuradores Aécio Vasconcelos, Gleydson Alexandre, Cláudia Patrícia e Leilyanne Feitosa; pelos conselheiros substitutos (auditores) Fernando Uchôa e Manassés Pedrosa; pelo secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel; o servidor da Secretaria da Fazenda, Jaime Cavalcante; e servidores do Tribunal. A eleição dos novos dirigentes foi realizada no dia 10/12/19, em votação secreta. A solenidade de posse será agendada em breve.

Novos Dirigentes

Presidente – José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, foi nomeado e empossado em 9 de março de 2004. Exerceu o cargo de Presidente do TCE Ceará nos biênios 2006/2007, 2012/2013 e 2014/2015 e o de Corregedor nos biênios 2016/2017 e 2018/2019.

Vice-Presidente – Edilberto Carlos Pontes Lima

Corregedora – Patrícia Lúcia Mendes Saboya

Ouvidor – Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior