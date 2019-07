Câmara de Vereadores de Tianguá torra, em 4 meses, R$ 82.000 com diárias. Escândalo na mira do TCE

Um escândalo na mira do Tribunal de Contas do Estado (TCE): entre os meses de fevereiro e maio deste ano, ou seja, no intervalo de quatro meses, a Câmara Municipal de Tianguá gastou – somente com diárias para os vereadores, a quantia de R$ 82 mil e 900 reais.

O excesso de gastos com o dinheiro público para o pagamento de diárias dos vereadores da cidade se transforma em escândalo e deve entrar na mira do Tribunal de Contas do Estado, TCE, e do Ministério Público Estadual. O assunto ganhou destaque, nesta quarta-feira, no Bate Político do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais).

O jornalista Beto Almeida cobra investigação dos órgãos públicos: “Farra de viagens que requer a atenção não só do Tribunal de Contas do Estado, TCE, mas também do Ministério Público, que já foi inclusive muito mais incisivo em relação a outras histórias também de uso de diárias de viagens. Fica muito claro que tá sendo utilizado como verdadeiro complemento de renda dos vereadores”, disse Beto, ao se referir às diárias pagas aos vereadores.

Dentre os 15 vereadores, o presidente da Mesa Diretora, Francisco Cleber Fontenele Silva, é o mais privilegiado quando o assunto é a farra das diárias: Cleber Fontenele, também, conhecido como Cleber do Adautim, é o campeão, ao embolsar, entre os dias 29 de janeiro e 31 de maio deste ano, 18 mil e 400 reais, vindo, em seguida, com 14 mil e 600 reais, o vice-presidente da Mesa Diretora, José Maria Cunha de Brito.

Outros dois vereadores – Francisco Gumercindo de Araújo Neto e Nadir Nunes, de acordo com o site do Tribunal de Contas do Estado (TC$), são favorecidos com as diárias. Gumercindo recebeu 9 mil e 600 reais, enquanto Nadir embolsou 8.000 reais. Acompanhe a reportagem do correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, sobre a farra de diárias na Câmara Municipal de Tianguá.

As informações completas sobre essa investigação podem ser acessadas no Portal da Transparência dos Municípios disponibilizados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará.