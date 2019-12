Tribunal de Justiça do Ceará entrega mais de 2 mil armas para descartes neste ano

A Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou a entrega de 325 armas de fogo neste semana, ao Exército Brasileiro para serem destruídas. Ao todo, foram entregues 2.439 armas de fogo para descarte só neste ano.

O material é decorrente de apreensões. A medida está prevista na Lei do Estatuto do Desarmamento (n° 10.826/2003). Além disso, contribui para retirada de circulação de armas que possivelmente seriam utilizadas em ações criminosas.

De acordo com o chefe da Assistência Militar, tenente-coronel Cláuber de Paula, o recolhimento atende a uma determinação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado.

Trabalhamos com equipes policiais que se deslocam regularmente para recolher armas nos batalhões da Polícia Militar localizados no Interior do Estado.