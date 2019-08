Tribunal de Justiça do Estado realiza ouvidoria para atender população de 40 municípios do interior

A população de 40 cidades do Interior do Estado poderão apresentar suas demandas, como críticas, reclamações e elogios, durante audiência pública que a Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) irá realizar em setembro. A medida será realizada pela 7ª, 8ª e 11ª Zonas Judiciárias. Sobral, a 231 km de Fortaleza, irá receber a audiência no dia 6 de setembro.

A reunião será presidida pelo desembargador Mário Parente Teófilo Neto, ouvidor do Poder Judiciário. O objetivo é prestar esclarecimentos à população e permitir a manifestação dos interessados sobre os serviços da Justiça estadual. O evento terá início às 9h30 e se encerra às 12h, no Fórum Dr. José Saboia de Albuquerque da Comarca de Sobral.

Serão convidados a participar magistrados, representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, promotores de Justiça, defensores públicos, prefeitos dos municípios, além de lideranças da sociedade civil organizada.

A ação atende os municípios de Massapê, Reriutaba, Santana do Acaraú, Sobral, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Tianguá, Ubajara, Camocim, Granja, Jijoca de Jericoacoara e Uruoca.