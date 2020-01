Tribunal de Justiça visita Zona Judiciária de Canindé nesta sexta-feira

Em 2020, a equipe de gestores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) continuará visitando as Zonas Judiciárias do Estado para anunciar investimentos e atender demandas de magistrados e servidores. A primeira Zona a receber a comitiva será a 13ª, que abrange as comarcas de Canindé, Caridade, Paramoti, Itatira, Madalena e Boa Viagem. O encontro será nesta sexta-feira na sede da zona, em Canindé.

Os gestores irão se reunir com magistrados e servidores da região, no fórum da cidade. Na ocasião, o presidente do Tribunal, desembargador Washington Araújo, lançará oficialmente o projeto “SGP Itinerante”, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal. O objetivo é atender demandas específicas de servidores no próprio local, apresentar a estrutura da Secretaria e os seus serviços e normativos. Por fim, haverá coletiva de imprensa para os jornalistas.

Nas cinco visitas às zonas judiciárias realizadas em 2019, o presidente do TJCE anunciou investimento em tecnologia, mobiliário e reforma de fóruns para diversas unidades. A verba faz parte do programa “+ Interior”, que prevê o montante de mais de R$ 42 milhões no Judiciário cearense.