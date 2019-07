Tribunal Regional Eleitoral do Estado cassa mandatos do prefeito e vice de Irauçuba

Na noite desta segunda-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou os mandatos do prefeito de Irauçuba, Raimundo Nonato Sousa, e do vice, José Pinto de Mesquita. A denúncia é de abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2016, o que incluiria a compra de voto por dinheiro, gasolina e emprego.

O responsável pelo pedido de cassação os mandatos é o desembargador Inácio Cortez, acompanhado dos juízes Roberto Viana, Eduardo Scorsafava, e José Vidal Neto.

O presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo, também votou contra os gestores. O juiz Tiago Asfor acompanhou o voto do relator. A votação que decidiu a cassação teve placar final foi de 5 votos a favor e 2 contra.

De acordo com o Tribunal, o cumprimento da decisão só ocorrerá após o julgamento de todos os recursos. Enquanto isso, prefeito e vice continuam ocupando os cargos.