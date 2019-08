Tribunal Regional Eleitoral reforça importância dos processos eleitorais em Juazeiro do Norte

Na próxima segunda-feira (26), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará irá realizar uma ação educativa sobre a segurança do processo eleitoral. A programação vai contar com alistamento de jovens, por meio da Escola Judiciária, e uma audiência pública com orientações da Ouvidoria Regional Eleitoral, em Juazeiro do Norte.

Participarão da iniciativa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e outros servidores do órgão. A ação vai acontecer no 2º Colégio da Polícia Militar do Ceará Hervano Macedo Junior e irá acompanhar o alistamento de estudantes de 16 e 17 anos. Em seguida, os alunos poderão participar da palestra “A Segurança da Voto Eletrônico e do Processo Eleitoral”. O atendimento aos estudantes seguirá até as 17h.

No período da tarde, também será realizada uma Audiência Pública, na Câmara Municipal de Juazeiro, para compartilhar informações e informar a população sobre a importância dos processos eleitorais.

Serviço:

8h às 17h – Atendimento aos jovens do 2º Colégio da Polícia Militar do Ceará Hervano Macedo Junior

8h30 – Abertura oficial, com presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo



9h – palestra “A Segurança da Voto Eletrônico e do Processo Eleitoral”, a ser ministrada pela coordenadora de Eleições, Edna Sabóia

15h – Audiência Pública, na Câmara Municipal de Juazeiro, com o desembargador ouvidor do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos, e com a ouvidora substituta, juíza do TRE Kamile Moreira Castro e palestra da prof. dra. Raquel Machado.