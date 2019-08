Trinário: Centro de Fortaleza terá o primeiro projeto entregue em novembro deste ano

O primeiro trinário de Fortaleza será implantado na Avenida Duque de Caxias e nas ruas Meton de Alencar e Clarindo Queiroz Centro. As mudanças foram divulgadas nesta quinta-feira (22) na sede do governo municipal. As obras orçadas em R$ 4 milhões começaram nesta quinta, e a previsão é de que até a primeira quinzena de novembro o projeto seja entregue.

O projeto prioriza a circulação de ônibus na Avenida Duque de Caxias e na Rua Meton de Alencar, além de reduzir o tempo de viagem no transporte coletivo e diminuir os congestionamentos. A estimativa é que mais de 300 mil usuários do transporte público que passam pela região.