TSE: cadastro biométrico se torna obrigatório em mais 55 cidades cearenses

Os eleitores de 55 cidades cearenses ão que comparecer ao cartório eleitoral para fazer a revisão de seu título e realizar o cadastramento obrigatório da impressão digital. Quem não fizer o procedimento terá o título de eleitor cancelado e ficará impedido de votar na eleição municipal deste ano.

A lista com os novos municípios que passaram a o cadastramento biométrico obrigatório foi publicada no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre eles está uma capital, Fortaleza. O prazo para o eleitor comparecer ao cartório eleitoral varia em cada localidade, e ele deve conferir as datas junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

Nesta rodada, foram incluídos municípios de 17 estados, entre eles o Ceará. Em todo país, mais 1.725 cidades terão a biometria obrigatória.

Quem perder o prazo para o cadastramento obrigatório das impressões digitais e tiver o título cancelado ainda pode tentar regularizar sua situação até . Após essa data, quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais , quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.