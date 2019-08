Tsunami no Nordeste: especialistas descartam que terremoto no Oceano Atlântico provoque o fenômeno

Aconteceu um terremoto de magnitude 5.8 no Oceano Atlântico, a 10 km de profundidade, por volta de 21h40 deste domingo (4). Com o comunicado de que o epicentro do tremor foi apontado a 738,1 km de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e 1.100 km do Rio Grande do Norte, internautas demonstraram preocupações e medos nas redes sociais com a ocorrência de um eventual tsunami no Nordeste.

Apesar do temor, o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Núcleo de Sismologia da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec) descartam a ocorrência do fenômeno na região.