Turismo: a partir de dezembro, Fortaleza terá voos semanais para Espanha

A companhia aérea Air Europa confirmou, nesta quinta-feira (22), que começa a conectar Madri (Espanha) com Fortaleza a partir de 20 de dezembro deste ano, com duas frequências semanais até junho de 2020, quando então passará a operar com três frequências. No último mês de junho, o Governo do Ceará assinou acordo com o Grupo Globalia para garantir os voos diretos por meio da Air Europa. O governador do Ceará, Camilo Santana, e o presidente do Globalia, Juan José Hidalgo, assinaram o documento na Espanha com a presença do secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

As partidas do aeroporto Adolfo Suarez Madri-Barajas ocorrerão às terças e sextas-feiras às 15h45, chegando a Fortaleza às 20h10. Na direção oposta, o voo ocorrerá às 10h10, para pousar na capital da Espanha às 9h50. A partir de 21 de junho de 2020, a rota terá três frequências semanais às quartas, sábados e domingos. O avião destinado a cobrir essa nova conexão será o Airbus 330-200, com capacidade para 299 passageiros, dos quais 24 voam na classe Executiva.

A companhia aérea da Globalia, grupo líder em turismo na Espanha, informa que chega ao seu quarto destino no Brasil, de onde já voa desde Salvador (BA), São Paulo (SP) e Recife (PE). Com Fortaleza, a Air Europa possui um total de 24 destinos nas Américas e continua a se estabelecer no mapa aéreo como uma companhia de referência na conexão entre a Europa e a América.

O acordo entre Governo do Ceará e Grupo Globalia foi firmado em 21 de junho último, quando o governador Camilo Santana destacou que a parceria fortalece ainda mais o Estado do Ceará como hub aéreo do Nordeste. “Esta é mais uma conquista do Ceará, que tem se transformado num dos maiores centros de conexões aéreos do Brasil. Isso significa oportunidades de emprego nos hotéis, restaurantes, no transporte e em todos os setores de nossa economia”, comemorou o governador Camilo Santana.