Com grandes expectativas, Ceará deve entrar na rota dos europeus que tiram férias no período entre agosto e setembro

Na Europa, a época conhecida como alta estação acontece entre agosto e setembro, no mesmo período das férias escolares. É quando o frio finalmente dá uma trégua, fazendo com que sair de casa seja o que os europeu mais gostam de fazer. Durante esses dias, eles também ganham o mundo, conhecem novas culturas e cenários paradisíacos, com bastante sol, sombra e água fresca.

Apreciadores de belezas exuberantes, muitos se apaixonam pelo Ceará. O Estado apresentou uma crescente no volume de atividades turísticas no primeiro semestre do ano, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice atingiu 9,9%, que representa quase três vezes mais que a média do Brasil neste mesmo período, ainda segundo o levantamento.

Jericoacoara

Na parte litorânea do Estado, Jericoacoara também se revela como um dos locais mais atrativos quando o assunto é turismo estrangeiro. Segundo o consultor turístico Júlio César Borges, entre agosto e início de novembro se estabelece o pico do turismo internacional, principalmente europeu.

Durante os meses de junho e julho, quem visita mais Jericoacoara é o público argentino, sul americano. Em agosto, setembro, até, mais ou menos, o início de novembro é o período do público europeu. No total, 80% franceses, 30% italianos e cerca de 20% vindos da inglaterra e outros países.

O local paradisíaco, que já chegou a ser considerado como uma das praias mais bonitas do planeta, carrega uma beleza exuberante, dunas, bastante sol e tudo que os turistas precisam para viver um pouco do verão europeu com o toque das terras cearenses.