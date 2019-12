Turismo gera quase 25 mil empregos formais em 12 meses

O turismo brasileiro gerou 24.902 empregos formais nos 12 meses encerrados em outubro deste ano, com aumento de 330% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, encerrados em outubro de 2018.

Os dados constam da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados hoje (20).

No mês de outubro o turismo brasileiro gerou 1.630 postos de trabalho formal, totalizando um estoque de 2.962.951 trabalhadores nos serviços turísticos. Do total de 39.178.133 empregados registrados com carteira assinada em todas as atividades produtivas no mês, segundo o Caged, o estoque dos que trabalham no turismo correspondeu a 7,6%.

Quanto à distribuição da ocupação, em outubro as atividades de hospedagem e alimentação concentraram mais de 1,9 milhão de empregados, cerca de 66,1% do contingente de trabalhadores no setor, seguidas de transporte de passageiros, com 833,2 mil, 28,1% do total. As atividades de cultura e lazer e agentes de viagens representaram, juntas, 5,7%.

Segundo o economista da CNC responsável pela pesquisa Antonio Everton, o emprego do turismo tem sido influenciado também pelo aumento da demanda das atividades ligadas aos serviços tradicionais de cultura e lazer, assim como de transporte aéreo.

(*) Com informações da Agência Brasil