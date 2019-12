Turismo: oito municípios irão ganhar voos regionais a partir de fevereiro

Oito municípios cearenses serão beneficiados com voos regionais após uma acordo feito entre o Governo do Ceará e a empresa GOL Linhas Aéreas. A partir do dia 1º de fevereiro, a Capital estará ligada a Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu e Aracati, semanalmente, e ganhará três voos diários para Jericoacoara e dois voos diários para Juazeiro do Norte. A companhia irá ofertar também três voos diários para Natal (RN).

Pra nós essa conquista é muito importante porque vamos interiorizar a conectividade do nosso hub em Fortaleza para oito cidades do Ceará. Vamos poder comprar uma passagem de Crateús para Paris, por exemplo. Ampliando as possibilidades para os cearenses. A GOL tem sido uma grande parceira do Estado, que tem crescido à frente do Brasil no turismo. Os voos também vão movimentar a economia, gerando mais emprego e renda para o cearense, destaca o governador Camilo Santana.

Serão ao todo 48 frequências semanais no Ceará, distribuídas em Juazeiro do Norte (2 voos diários), Jericoacoara (3 voos diários), Sobral (3 semanais), São Benedito (2 semanais), Tauá (2 semanais), Crateús (2 semanais), Iguatu (2 semanais) e Aracati (2 semanais). Os voos serão operados por aeronaves Grand Caravan, da empresa Two Flex, que têm capacidade para nove passageiros. A exceção são os voos para Juazeiro do Norte, que serão operados com aviões ATR 72, da VoePass, para 72 passageiros.

Cláudio Borges, diretor de Relações Institucionais da GOL, explica que todas as operações são de responsabilidade da companhia, que irá comercializar as passagens.