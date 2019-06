Uece abre seleção para 120 vagas de professores substitutos e temporários

O Governo do Ceará publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (26) edital de seleção pública de professores substitutos e temporários para a Universidade Estadual do Ceará (Uece) com 26 e 94 vagas, respectivamente. A remuneração vai variar entre R$ 987,28 e R$ 5.641,54, dependendo da carga horária, que poderá ser de 20h e 40h.

As inscrições serão feitas no período de 11 a 25 de julho e exclusivamente no site da instituição (www.uece.br/cev). O valor da taxa a ser paga é de R$ 120. Após isso, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida, assinada e sem rasuras, com toda a documentação solicitada no edital, na sede da Uece (Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Fortaleza-CE), entre as 8h e as 17h. Há também a opção de enviar via postal (Sedex ou carta com Aviso de Recebimento). Poderão concorrer professores graduados, especialistas, mestres e doutores. A seleção será por meio de uma escrita dissertativa e outra didática, as duas com caráter eliminatório e classificatório.

Os professores substitutos e temporários aprovados atuarão nos centros de Ciências da Saúde; Ciências e Tecnologia; Estudos Sociais Aplicados; Humanidades; e Educação, além das faculdades de Educação Ciências e Letras do Sertão Central; de Educação Ciências e Letras de Iguatu; de Veterinária; de Filosofia Dom Aureliano Matos em Limoeiro do Norte; e de Educação de Crateús. O Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhamuns, em Tauá, também receberá docentes selecionados.

Segundo a professora Germana Paixão, coordenadora da Comissão Coordenadora de Concurso Docente, o candidato convocado para contratação que não aceitar ou não comparecer ou tiver impedimento de ser admitido perderá o direito à vaga e será eliminado da Seleção. A substituição será feita pelo candidato subsequente da lista de classificação do mesmo Setor de Estudos/Área e Unidade de Ensino.