Uece está entre as melhores universidades estaduais do Brasil

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está mais uma vez presente no Times Higher Education World University Rankings, colocada entre as 11 melhores universidades estaduais brasileiras.

No ranking mundial, a Uece é classificada ainda como uma das melhores estaduais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, ao lado da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia.

Para o procurador educacional da Uece, professor Jerffeson Teixeira de Souza, o resultado do ranking de 2020 representa, “mais uma vez, o reconhecimento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidos na Universidade Estadual do Ceará, destacando nossa instituição como uma das melhores do Brasil nesse importante ranking internacional”.

Na edição de 2020, o THE World University Rankings traz quase 1.400 universidades de 92 países, sendo 46 brasileiras, das quais apenas 11 são estaduais.

Para integrar o ranking THE é necessário atender aos 13 indicadores de desempenho utilizados pela revista Times Higher Education (THE), responsável por alguns dos mais respeitados rankings do mundo. Esses indicadores medem o desempenho de uma instituição em ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.