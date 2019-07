Uece recebe inscrições para cursinho pré-vestibular até 26 de julho

Os estudantes interessados em no curso Pré-Vestibular (UECEVest) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) podem realizar as inscrições até o dia 26 de julho de 2019. O cursinho preparatório auxilia os estudantes na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para demais vestibulares. As vagas disponíveis se dividem nos turnos da manhã, da tarde e da noite.

A inscrição é feita pelo site do cursinho. Para validar a participação é necessário efetuar o pagamento da inscrição no valor de R$ 170,00. Para comprovar a matrícula, o estudante precisa entregar o comprovante de pagamento de inscrição junto com a documentação na coordenação do UeceVest, localizada no campus do Itaperi da Uece.

Confira os documentos necessários:

– três vias do contrato

– cópia do RG e do CPF

– cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou declaração que está cursando

– cópia do comprovante de residência com CEP

– duas fotos 3×4

O cursinho intensivo tem duração de cinco meses e mensalidades no valor de R$ 170,00. O aluno receberá material didático e terá direito a carteirinha de estudante.