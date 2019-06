Uece tem maior hospital veterinário do Norte e Nordeste do Brasil

No Campus do Itaperi, em Fortaleza, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) se destaca nacionalmente com o Hospital Veterinário Dr. Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC), o maior do Norte e Nordeste do Brasil. Inaugurado em 9 de setembro de 2016, o equipamento é ligado à Faculdade Veterinária (Favet) e tem seu quadro de funcionários formado por profissionais médicos veterinários contratados, docentes e servidores técnico-administrativos.

O Hospital Veterinário da Uece conta com área coberta de 5.432 m², situando-se na lateral leste do Itaperi. O atendimento aos animais é feito no horário comercial. Na recepção, são distribuídas as senhas para os criadores nos turnos da manhã (42 vagas) e da tarde (42 vagas), dentro do número de vagas diário que totaliza 84 animais.

Entre os serviços que são oferecidos está o atendimento clínico veterinário, aplicação de vacinas, exames, cirurgias, unidade de tratamento intensivo (UTI), orientação técnica nas práticas de criação, identificação e controle de natalidade de animais abandonados.