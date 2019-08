Último fim de semana de agosto tem previsão de predomínio de céu claro

O mês de agosto termina com previsão de predomínio de céu claro em todas regiões, segundo análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Porém, no próximo do domingo (1º), há possibilidade de chuva fraca e passageira no litoral.

Conforme imagem de satélite observada hoje, o Ceará encontra-se com poucas nuvens sobre seu território. Já sobre o oceano, próximo à costa leste da região Nordeste, há nebulosidade associada a áreas de instabilidade atmosférica.

No sábado (30), a tendência é de céu variando entre parcialmente nublado e claro. Já no domingo, os meteorologistas indicam expectativa de chuva na faixa litorânea, porém, sendo confirmada, espera-se que seja fraca e passageira.

No fim de semana, a Funceme realizará novas análises das condições de tempo e, se necessário, apontará mudanças. Para acompanhar, basta acessar o site ou obter informações pelo app ‘Funceme Tempo’, disponível para Android e iOs.