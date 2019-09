Último fim de semana de setembro chega com predomínio de céu claro e poucas nuvens

O último fim de semana de setembro chega com previsão de predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as macrorregiões do Ceará, de acordo com análise das condições atmosféricas realizada na manhã desta sexta-feira (27), pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme imagem de satélite, há pouca nebulosidade sobre o estado, assim como em grande parte do Nordeste brasileiro. Tais condições são típicas deste período do ano.

Se cenário favorável a chuva, a Funceme indica ainda que a velocidade média dos ventos deve variar entre os 25 e 35 km/h no litoral do estado de hoje até sábado (28). Já no domingo (29), a tendência que um leve aumento, chegando aos 40 km/h.

Com o tempo seco, a umidade do ar se manterá em torno dos 20% principalmente no interior do estado.