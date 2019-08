Universidade do Cariri está entre as instituições com menor índice de abandono do Brasil

A Universidade Regional do Cariri (Urca) está entre as 25 instituições de ensino superior do Brasil com menor índice de evasão. O levantamento é da plataforma Quero Bolsa com base em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Das 25 universidades com o menor índice de abandono, a Urca sestá em primeiro lugar, com 4,47%, ou seja, a cada 100 alunos matriculados na universidade, menos de cinco abandonam o curso antes de se formarem.

De acordo com dados do Governo, a Urca tem mais de 90% dos seus alunos vindos de escolas públicas da região Sul e Centro-Sul do Estado do Ceará, abrangendo em seu raio de atuação, estudantes de outros estados da federação, como Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A taxa de evasão escolar entre os estudantes dos ensinos médio e fundamental também apresentam bons resultados. Em 2018, o Ceará registrou 5% de abandono escolar entre os alunos da rede pública de ensino.