Universidade Federal do Ceará anuncia concursos para professor e técnico-administrativo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou concursos públicos para cargos de nível médio e superior, com 23 vagas no total. O valor dos salários variam entre R$ 2.904,96 e R$ 9.600,92.

O primeiro edital tem quatro vagas para o cargo de professor do magistério superior, que serão distribuídas entre o Centro de Ciência e as Faculdades de Medicina e Educação, todas para os campus de Fortaleza. A remuneração chega a R$ 9.600,92.

As inscrições iniciam na próxima quinta-feira (6) e seguem até dia 25 de junho. Elas podem ser realizadas presencialmente com procuração ou pelos Correios. As taxas variam entre R$ 144 e R$ 240, dependendo do cargo escolhido.

O segundo edital, lançando na sexta-feira (31), oferta 19 vagas para os cargos de técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auditor, bibliotecário/documentalista, engenheiro/área de engenharia mecânica, médico/área de otorrinolaringologia.

Os salários para as oportunidades vão de R$ 2.904,96, para nível médio, a R$ 5,638,66, para nível superior. Os cargos são distribuídos entre os campi de Fortaleza, Sobral e Russas.

Aqueles que desejam disputar uma vaga para os cargos de técnico-administrativo devem se inscrever pela internet, no site da Coordenadoria de Concursos (CCV), a partir das 8h do dia 10 de junho até as 23h59 do dia 14 de julho. As taxas são de R$ 90, para nível médio, e R$ 120, nível superior.