Centro Universitário promove acesso aos direitos sociais e educação financeira para mulheres vítimas de violência doméstica

Para ampliar a formação universitária dos estudantes do curso de Serviço Social e auxiliar no combate à violência doméstica em Fortaleza, a Unifametro realiza, quinzenalmente, no bairro Farias Brito, atividades do projeto de extensão comunitária ProMulher. A iniciativa, idealizada em 2018, visa diminuir o índice de mulheres que sofrem violência através do empoderamento pessoal e econômico das participantes, já que pesquisas mostram que a dependência financeira é um dos fatores que mais dificultam a liberdade plena de mulheres que estão em relacionamentos abusivos.

Nas reuniões do grupo, as mulheres assistem palestras sobre empreendedorismo social, trocam experiências e recebem orientações sobre finanças, além de contar com a assistência social de alunos e professores do curso. O projeto também criou uma poupança comunitária para auxiliar nas demandas essenciais do grupo de mulheres, administrada pelas próprias participantes, como forma de ajudá-las a praticar o que aprendem nos encontros.

Atualmente, o projeto beneficia 30 mulheres em situação de vulnerabilidade social com idade entre 30 e 50 anos. Segundo a professora Ângela Tavares, coordenadora do curso de Serviço Social da Unifametro, a maioria dessas mulheres é jovem e possui filhos, o que pode tornar o processo de se libertar de um relacionamento abusivo mais complicado, especialmente para mulheres que estão desempregadas e possuem pouca escolaridade – e que, muitas vezes, não têm como se desvincular do parceiro por não possuir uma forma de sustento para si mesma e para os filhos.

“Ensiná-las sobre independência financeira é uma maneira de combater novas violências e fazer com que possam dar início a uma nova fase de suas vidas, como mulheres e mães. Além disso, o projeto é uma oportunidade para ensinarmos aos nossos alunos sobre a responsabilidade e o impacto social de sua profissão, o que é essencial na formação de novos profissionais da área”, comenta a professora.