UPA 24h: 35ª unidade de pronto atendimento no estado será inaugurada em Jaguaribe

A partir deste sábado (29), a população de Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, vai poder contar com a primeira Unidade de Pronto Atendimento 24h do município. A nova UPA 24h, é de porte I e fica localizada na rua 12 de Agosto, 333, bairro Nova Brasilia, na sede do município e terá serviços de raio X, laboratório para exames, aparelho de eletrocardiograma e atendimento pediátrico. Pacientes com pressão alta, febre, cortes, queimaduras e alguns traumas terão acesso ao equipamento, além de primeiro atendimento para infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre outras enfermidades.

Quando o paciente chega, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou mantê-lo em observação por até 24 horas. A unidade foi construída e equipada pelo Governo Federal e pela Prefeitura. O Governo do Ceará vai investir R$ 1,5 milhão na manutenção do equipamento, com repasses em 10 parcelas de R$ 150 mil. Além disso, serão feitos repasses mensais de R$ 85 mil para suporte ao custeio de funcionamento da UPA.

O investimento do Governo Federal foi de R$ 1.341.464 nas obras e R$ 819.539 em equipamentos. A UPA é de gestão municipal e terá um quadro composto por 70 profissionais, administrado por uma Organização Social. O município de Jaguaribe investiu R$ 33.611 em equipamentos.

UPAs no Ceará

As UPAs 24 horas são classificadas em três diferentes portes, de acordo com a população da região a ser coberta, a capacidade instalada – área física, número de leitos disponíveis, recursos humanos – e a capacidade diária de realizar atendimentos médicos.

A UPA de porte I cobre uma população de até 100 mil habitantes, contando com um pediatra e um clínico geral para realizar de 50 a 150 pacientes diariamente e é equipada com 5 a 8 leitos. A UPA de porte 2, com cobertura de até 200 mil habitantes, com quatro médicos, e atendimento diário de até 300 pacientes. Nas de porte 3, a cobertura é de até 300 mil habitantes, com 6 médicos, 13 a 20 leitos e até 450 atendimentos diários.

O Ceará já conta com 34 UPAs em diversas localidades sendo 12 em Fortaleza – Praia do Futuro, Messejana, Autran Nunes, Canindezinho, Conjunto Ceará, José Walter, Jangurussu, Cristo Redentor, Itaperi, Vila Velha, Bom Jardim e Dendê em 22 pela região metropolitana e interior; Aracati, Aracoiaba, Camocim, Canindé, Caucaia (Centro e Jurema), Crateús, Eusébio, Granja, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maranguape, Maracanaú, Pentecoste, Quixadá, Russas, São Benedito, São Gonçalo do Amarante (Pecém) e Tauá.

Homenagem

A UPA 24h em Jaguaribe terá o nome do médico Dr. Raijoan Sérgio Ramos Gomes. Dr. Raijoan nasceu no dia 18 de abril de 1962, em Fortaleza, filho do Dr. Sidô e Sra. Maria da Penha Ramos. Pai de dois filhos (Raijoan Filho e Ingrid). Formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará e graduado em Gestão Hospitalar pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Fez Residência Médica em Saúde da Família na Uece.

Trabalhou nos municípios de Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe e Limoeiro do Norte. Contribuiu bastante com o município de Jaguaribe através de atendimentos voluntários à população. Realizava esses atendimentos durante as férias na casa do avô (Antônio Gomes da Silva), localizada na Rua 7 de Setembro próximo a Igreja Matriz. Faleceu em 2010, aos 44 anos com diagnóstico de mal súbito.

Serviço:

Inauguração da UPA 24h de Jaguaribe

Data: sábado, 29 de junho

Hora: 9 Horas

Local: Rua 12 de Agosto, nº 333, Bairro Nova Brasília, Jaguaribe/CE