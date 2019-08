UPAs registram 118 mil atendimentos em Caucaia no primeiro semestre; média mensal supera 2018

As duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Caucaia registraram no primeiro semestre deste ano um total de 118.483 atendimentos. Isso representa média mensal de 19,7 mil ocorrências.

Em comparação com a média mensal de 2018 (de 16,1 mil atendimentos), o montante representa um incremento de 18,6%. Ambas as UPAs recebem urgências e emergências de casos clínicos e pediátricos, aplicam medicações e fazem exames laboratoriais e de imagem.

O balanço marca uma mudança estatística entre as unidades. Pela primeira vez desde outubro de 2017, quando foi inaugurada pelo prefeito Naumi Amorim e pelo governador Camilo Santana, a UPA da Jurema superou a UPA do Centro em atendimentos.

Foram 59.296 atendimentos na unidade do Parque Potira nos primeiros seis meses deste ano e 59.187 atendimentos na UPA da Sede do município no mesmo recorte temporal. “Estamos empenhados em melhorar cada vez mais o serviço que as unidades oferecem. Já avançamos muito, e digo isso porque ouço isso das pessoas. Mas tenho consciência de que há bastante coisa por fazer. E vamos fazer”, afirma Naumi Amorim.

Para ele, o aumento da produtividade das duas UPAs mostra a confiança da população nas unidades, que desde novembro do ano passado implementam uma série de medidas para o serviço ser cada vez mais de excelência. “Estamos em busca de mais recursos e de novas parcerias, elaborando novos projetos e aperfeiçoando o que já colocamos em prática. A gente persegue o melhor. O povo ficou muito tempo esquecido. Estamos mudando isso”, conclui o prefeito.

UPA DA JUREMA

JANEIRO: 8.950 atendimentos

FEVEREIRO: 9.824 atendimentos

MARÇO: 10.616 atendimentos

ABRIL: 11.637 atendimentos

MAIO: 9.656 atendimentos

JUNHO: 8.613 atendimentos

TOTAL: 59.296 atendimentos

UPA DO CENTRO

JANEIRO: 9.872 atendimentos

FEVEREIRO: 10.101 atendimentos

MARÇO: 10.835 atendimentos

ABRIL: 10.144 atendimentos

MAIO: 9.890 atendimentos

JUNHO: 8.345 atendimentos

TOTAL: 59.187 atendimentos