Urca com inscrições abertas para Especialização em Arqueologia Social Inclusiva

A Universidade Regional do Cariri (Urca), através da Pró-Reitoria de Extensão, promove, em parceria com o Instituto de Arqueologia do Cariri e Fundação Casa Grande, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Arqueologia Social Inclusiva. As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro e a primeira aula da especialização ocorrerá dias 1º e 2 de fevereiro, com a Profa. Dra. Conceição Lopes da Universidade de Coimbra, Portugal.

O curso tem como apoiadores o GeoPark Araripe e a Universidade Federal do Piauí, Universidade de Coimbra, através do Centro de Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio.

Os pré-requisitos para participar são: ter graduação em Ciências Humanas, Ciências Sociais, Ciências Biológicas e outras áreas afins da Arqueologia. A duração são de 12 meses de aulas presenciais. As aulas são ministradas na Fundação Casa Grande, no Instituto de Arqueologia do Cariri, em Nova Olinda, Ceará.

Para realizar inscrições deve-se entrar no site do curso ou presencialmente na Proex/Urca (contato: 88 9 9977-8846).

Informações

Período de inscrições: até 20 de janeiro de 2020

Valor da Inscrição: R$ 50,00

Mensalidade: 18 x R$ 200,00