Urso Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé chegam em São Paulo

O animal, que estava no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, será encaminhado junto com a sua companheira, a ursa Kátia, que chegou a São Paulo na manhã desta quinta-feira (29), para o Rancho dos Gnomos, na cidade de Joanópolis, no interior de São Paulo.

Eles atuavam em um circo e foram resgatados pela equipe do santuário porque sofriam maus-tratos. A campanha para a transferência dos dois ursos do Ceará para São Paulo começou em 2008, através dos esforços da ativista Luisa Mell.

No mês passado, o zoológico de Canindé e a associação Viva Bicho chegaram a um acordo para a transferência dos animais, mas sem uma data estabelecida. Buscando acelerar o processo, a associação recorreu à Justiça e conseguiu a autorização para a transferência dos animais.

Rebatizados