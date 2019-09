Uruburetama: Justiça nega pedido de liberdade de médico suspeito de estuprar pacientes no Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) negou por dois votos a um o pedido de liberdade do médico e prefeito afastado de Uruberatama, José Hilson de Paiva. O médico está preso desde julho deste ano, acusado de abusar sexualmente de pacientes por décadas durante consultas ginecológicas nas cidades de Uruburetama e Cruz, no interior do Ceará. A defesa do prefeito vai recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).