Uso da pele de tilápia em cirurgia ginecológica é tema de palestra na UFC

O médico cirurgião, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em cirurgia robótica, Dr. Leonardo Bezerra irá ministrar palestra sobre o Uso da Pele de Tilápia em Cirurgia Ginecológica.

“É um encontro para falarmos das pesquisas em Ginecologia com pele de tilápia. Para os interessados significa uma oportunidade de conhecer, compartilhar e replicar o trabalho científico simples e de enorme alcance social”, destaca o professor.

A palestra acontece nesta sexta-feira (7), às 13 horas. Não é necessário fazer inscrição.

O evento é organizado pela LEGO – Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia da UFC, e será aberto para alunos de outras instituições, como demais públicos de interesse. Para aqueles que não poderão estar presentes, a palestra será transmitida ao vivo pela internet.

Sobre o Dr. Leonardo Bezerra

Formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Dr. Leonardo Bezerra tem mestrado e doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo (USP).

É professor adjunto de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Ceará (UFC), supervisor da residência médica de Endoscopia Ginecológica da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), orientador e membro do Colegiado do Mestrado e Doutorado em Cirurgia também da mesma Universidade.

Serviço

Palestra: “Uso da pele de tilápia em cirurgia ginecológica”

Local: 1º Andar do Bloco Novo (Ronaldo Ribeiro)

Endereço: Rua Papi Júnior, 1223 – Rodolfo Teófilo – Campus do Porangabussu

Data: 7 de junho – às 13h