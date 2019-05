Vacina contra influenza: 39 pontos de vacinação em Fortaleza abrem neste sábado

As ações de imunização contra a Influenza serão intensificadas com a abertura de 39 pontos de vacinação. Estarão abertos 17 postos de saúde, funcionando das 8h às 16h30. Além disso, a população também poderá ter acesso a 22 mini postos, localizados em pontos estratégicos da cidade.

A vacina está disponível para pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade — o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas — e os funcionários do sistema prisional (este grupo será vacinado no seu local de trabalho). Quem tem doenças crônicas não transmissíveis, o que inclui pessoas com deficiências específicas, também deve se vacinar.

Confira as unidades que estarão abertas:

Casemiro Filho (Barra do Ceará),

Floresta (Álvaro Weyne)

Irmã Hercília (São João Tauape)

Paulo Marcelo (Centro)

Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo)

Licínio Nunes (Quintino Cunha)

César Cals (Pici)

Hermínia Leitão (Quintino Cunha)

Luis Costa (Benfica)

Valdevino de Carvalho (Itaoca)

Paracampos (Mondubim)

Regina Severino (Canindezinho)

Maciel de Brito (Conjunto Ceará)

Melo Jaborandi (São Cristovão)

Messejana (Messejana)

Terezinha Parente (Lagoa Redonda).