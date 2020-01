Valdomiro Távora assume, pela quarta vez, presidência do Tribunal de Contas do Estado

O conselheiro Valdomiro Távora assumiu, nessa segunda-feira (6), para um mandato de dois anos, a presidência do Tribunal de Contas do Estado, TCE, com o desafio de mostrar à sociedade o verdadeiro papel da instituição no acompanhamento e apreciação de contas e gastos do Governo Estadual, de Câmaras de Vereadores e das Prefeituras dos 184 Municípios do Ceará.

Após a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, em 2016, o TCE ficou responsável pela apreciação dos gastos e despesas de Câmaras e Prefeituras, mas, ao longo dos últimos dois anos, a população dos Municípios não teve conhecimento sobre as decisões adotadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado em relação aos atos e as ações de gestores de contas dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais.

O TCE fala em transparência, que tem as informações sobre julgamento de contas e notas de improbidade administrativa dos responsáveis pela administração dos recursos públicos em seu site, mas a linguagem técnica não permite intimidade, nem acessibilidade do cidadão à realidade das contas das Prefeituras e Câmaras Municipais. Valdomiro terá, também, como desafio, aprofundar investigações sobre denúncias de má gestão dos consórcios municipais de saúde que movimentam muito dinheiro e se tornaram alvos de disputas políticas e cobiça pelos cargos que tem altos salários.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales: