Validade do Cartão do Estudante dos alunos de Maracanaú vai até o fim de novembro

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos informa que, em caráter excepcional, a validade dos Cartões de Estudante dos alunos de Maracanaú, emitidos ou revalidados em 2019, se encerrará no dia 30 de novembro.

Para garantir que os alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino de Maracanaú mantenham o direito à meia passagem estudantil no Metrô de Fortaleza após o fim da validade, o Metrô realizará, com a devida antecedência, uma revalidação exclusiva para estudantes deste município.

A carteira de estudante municipal de Maracanaú ano 2017, que está em uso atualmente pelos estudantes do município, não será aceita na futura revalidação do Cartão do Metrofor. Caso o documento não seja atualizado pelas autoridades municipais, a renovação será feita mediante apresentação do Bilhete Único Metropolitano.

A futura revalidação será comunicada, com seus prazos e procedimentos, antes do dia 30 de novembro, por meio de comunicados à imprensa, no site do Metrofor e também no Facebook e no Instagram.