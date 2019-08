Vapt Vupt de Juazeiro comemora cinco anos com mais de 2,3 milhões de atendimentos

Com média de 47.735 atendimentos mensais e 2.170 diários, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) comemora, nesta terça-feira (20), cinco anos de inauguração do Vapt Vupt de Juazeiro do Norte. Nesse período, a unidade atendeu 2,3 milhões de pessoas, atingindo um índice de satisfação dos usuários, entre ótimo e bom, de 99,59%.

Nesta manhã, a unidade reúne gestores e representantes dos 14 órgãos públicos e privados que prestam serviços no Vapt Vupt para celebrar os atendimentos. Atualmente, revela a gerente do programa Vapt Vupt, Irene Dantas, mais de 200 serviços são disponibilizados na unidade, destacando-se os ofertados pelo Detran, Pefoce, Sine-IDT, Cacege e Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo ela, entre os serviços mais demandados estão a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de RG e consultas do Bolsa Família e FGTS. No Ceará, o Vapt Vupt tem mais três unidades, sendo duas em Fortaleza (Messejana e Antônio Bezerra) e uma em Sobral. Desde o início das atividades, o Programa já realizou quase nove milhões de atendimentos.

Central de serviços

O Vapt Vupt é uma central de serviços que concentra, em único local, atendimentos de órgãos como Cagece, Detran, Pefoce, Sine/IDT, TRE e Defensoria Pública. Além disso, os cidadãos têm acesso à consulta ao SPC (CDL); inscrição no Cadastro Único (CadÚnico); emissão de carteira de estudante; solicitação de seguro-desemprego, entre outros.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará