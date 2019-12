Vapt Vupt Messejana alcança mais de 3,5 milhões de atendimentos em cinco anos

Instalada e em operação há cinco anos, em Fortaleza, a unidade de Messejana do Vapt Vupt contabiliza 3,56 milhões de atendimentos, ao longo do período, contabilizando uma média de 3.780 pessoas atendidas por dia. Por mês, em 2019, foram atendidas, em média de 45 mil pessoas, alcançando grau de satisfação popular de 99,67%, entre bom e ótimo.

Os resultados serão comemorados na manhã desta quinta-feira (19), por gestores e técnicos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), do consórcio Ceará Cidadão e representantes dos órgãos instalados no equipamento. “Os números mostram que temos alcançado nosso objetivo de popularizar o acesso à cidadania, com o devido respeito à população”, destaca a titular da SPS, Socorro França.

O Vapt Vupt de Messejana realizou, nesses cinco anos, 246.049 emissões de documentos de identidade, 63.562 de 1ª e 2ª vias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de 52.162 títulos de eleitores; promoveu a intermediação de mão de obra de 151.561 pessoas e garantiu o acesso à internet gratuita para 126.803 fortalezenses. Atualmente, mais de 300 tipos de serviços são disponibilizados na unidade, destacando-se os ofertados pelo Detran, Pefoce, Sine-IDT, Cacege, Caixa Econômica Federal, Procon Fortaleza e Tribunal Eleitoral do Ceará (TRE).

Serviço cidadão

Além de serviços de identificação e cidadania, uma série de ações sociais são realizadas regularmente pela central de Messejana e nas demais unidades, no bairro Antônio Bezerra, na Capital, e nos municípios de Sobral e Juazeiro do Norte. Desde o início das atividades, o Programa já realizou mais de nove milhões de atendimentos no Estado.