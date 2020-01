Vapt Vupt terá nova unidade em prédio antigo no Centro de Fortaleza

O Vapt Vupt de Fortaleza terá uma nova central que será implantada no antigo Palácio da Justiça, no Centro da cidade. Durante reunião nessa terça-feira (21) o termo de cessão de uso do imóvel foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, e a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, Socorro França.