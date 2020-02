Vaquinha eleitoral: advogada Priscila Brito esclarece sobre nova modalidade de financiamento para campanhas eleitorais

Com a proximidade das eleições municipais desde ano, as articulações para arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais já se inicia. Como explica a advogada e especialista em direito eleitoral, Priscila Brito, explica em sua participação no Jornal Alerta geral desta sexta-feira (14).

A advogada informou aos ouvintes e internautas que uma nova modalidade de financiamento de campanhas eleitorais surgiu: vaquinhas online. Esse tipo de captação de recursos se trata de um financiamento feito de forma coletiva via internet.

No caso das campanhas, o eleitor doa pela internet dinheiro para o candidato que apoia através de cartão de credito, transferência bancária e também boleto bancário. Priscila ressalta que os candidatos podem começar a arrecadação das doações somente a partir do dia 15 de maio, mas só terão acesso ao dinheiro após a homologação do registro de candidatura.

“Já o eleitor deve ficar atento ao limite dessa doação, que não pode ultrapassar 10% da renda bruta que obteve (o eleitor) e declarou no imposto de renda do ano anterior a eleição”, alerta a advogada.

